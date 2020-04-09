Украинцы обратились в суд с просьбой отменить карантинные мероприятия

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За четыре дня Окружной админсуд Киева получил 11 исков

Окружной административный суд Киева в течение четырех дней получил 11 исков про обжалование постановления Кабинета министров Украины о введении ограничений во время карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков к Кабинету министров Украины, предметом обжалования в которых являются положения постановления КМУ от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления относительно запрета регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы заведений питания и др, так и целиком все постановление.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по указанным искам.

Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

Как сообщалось, с 6 апреля в Украине начали действовать ужесточенные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае. Он также сообщил, что ВОЗ рекомендует Украине продлить карантин.

В Офисе президента также отметили, что пока нельзя говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.