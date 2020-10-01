Украинцы не должны больше проходить самоизоляцию при въезде в Словению

Украинская правда

По прилету в Словению украинцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19

Правительство Словении отменило для украинцев прохождение 10-дневной самоизоляции после въезда в страну. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Словении.

Так, с 1 октября граждане Украины смогут без преград заехать в Словению, однако, следует иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 48 часов.

При этом он должен быть сделан в учреждениях Европейского Союза, Шенгенской зоны или Словении.

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Напомним, в конце августа правительство Словении внесло Украину в список стран "красной зоны". В связи с этим все, кто въезжают в страну из Украины, должны были пройти обязательную самоизоляцию.

Тогда в списке "красной зоны" Словении оказались 74 страны, среди которых также Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.