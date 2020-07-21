Украинцы начали путешествовать внутренними рейсами через приложение "Дія"

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По словам министра, после прибытия в аэропорт пассажир должен открыть приложение на смартфоне

С сегодняшнего дня украинцы начали путешествовать внутренними рейсами через приложение "Дія". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" путешественники внутренними рейсами могут представлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение "Дія".

Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвержденны Государственной авиационной службой Украины", - написал Криклий.

По словам министра, после прибытия в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет.

Напомним, ранее в международных аэропортах Киева и Львова установили лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус для прибывающих пассажиров.