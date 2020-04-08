Украинцы на карантине: Правительство приняло ряд решений относительно соцподдержки

Премьер-министр Денис Шмигаль Фото из открытых источников

На этой неделе в Украине будет введена специальная платформа для помощи определенным группам населения

Кабминет министров проголосовал за ряд решений, которые направлены на социальную поддержку населения во время карантинных мероприятий в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале.

Как отмечается, выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого без обращение лица в соответствующие учреждения.

Вместе с тем получателям социальной помощи, которые пропустили срок переосвидетельствования, выплаты не будут останавливаться до окончания срока действия карантина.

Кроме этого, в пятницу, 10 апреля, будет запущена информационная платформа "Помощь рядом", где будет оказываться поддержка и социальные услуги гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан. В частности, помощь будет оказываться со стороны местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может несколько месяцев "сидеть на диване", в связи с этим экономику вскоре придется запускать.