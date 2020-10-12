Украинцы на карантине не выживут - у людей просто нет денег, - Цымбалюк

Михаил Цымбалюк Скриншот видео

Во властных коридорах обсуждают вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения, отметил нардеп

В кулуарах власти обсуждают вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения. Но общество не выдержит очередной попытки власти загнать его по домам, поскольку украинцы не выживут на карантине - у них просто нет денег.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк.

Парламентарий отметил, что заявления премьер-министр Дениса Шмыгаля относительно карантинных ограничений являются непрофессиональными и нелогичными: "Скажу почему: когда 14-го (октября. – Ред.) он обращается не проводить массовые мероприятия, я его понимаю, но разве это не массовое мероприятие – 25 октября, когда на избирательные участки придет масса людей? С утра до вечера будут стоять, от них будут требовать социальную дистанцию. Более того, ЦИК дает разъяснения, что должны быть отдельные кабинки для голосования тех лиц, в отношении которых будет визуальное подозрение, что они больны COVID. Как будут ездить члены избирательных участков к тем людям, которые хотят голосовать дома?"

Михаил Цымбалюк отметил, что власть не дает разъяснения по этим вопросам, поскольку у нее еще есть мнения относительно того, что местные выборы будут отменены. В этом, говорит парламентарий, есть большая опасность.

Гость ток-шоу добавил: "О попытках введения чрезвычайного положения – в кулуарах, в коридорах власти обсуждается такая ситуация".

Михаил Цымбалюк также предостерег, что украинское общество не выдержит очередной попытки власти загнать его по домам, поскольку люди не выживут на карантине, денег у них нет.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в частности конгрессов и конференций.

Также сообщали, что Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирус.

Следует отметить, что по состоянию на утро 12 октября в Украине лабораторно подтверждено 265 454 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине зафиксировали 265 454 случая COVID-19, из них 5015 летальных, а побороть болезнь смогли 114 410 человек. За последние сутки зафиксировано 4420 новых случаев, 903 пациента выздоровели, а 43 человека умерли.