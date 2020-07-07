Украинцы, которых задержали в Афинах, возвращаются в Киев

Украинских пассажиров задержали в аэропорту Афин facebook.com

Подписывать документы о депортации они отказались

Самолет с украинцами, которых несколько дней назад задержали в аэропорту Афин и отправили за решетку в изолятор, приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK сообщил корреспондент Владислав Игнатенко.

"Сегодня должны вернуться всего 16 человек двумя рейсами. Первым рейсом должны вернуться 12 человек", – отметил Владислав Игнатенко и добавил, что еще четверо вернутся сегодня другим рейсом.

Он напомнил, что еще одну украинку отпустили раньше, так как она студентка и учится в Европе. Что касается остальных граждан Украины, то от них требовали подписать документы о депортации, и это означало бы, что въезд в Евросоюз для них на несколько лет был бы запрещен. Подписывать эти документы украинские путешественники отказались. Корреспондент также напомнил, что среди украинцев, которых держали в изоляторе в Афинах, было двое детей.

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Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, включая еду и воду.

Впоследствии украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.