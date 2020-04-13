Украинцы, которые вернутся в рамках обмена пленными, пройдут обсервацию, - Денисова

По словам Денисовой, некоторые украинцы, которые находятся в российских тюрьмах, имеют симптомы COVID-19

Граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена удерживаемыми, пройдут обязательную обсервацию. Об этом 12 апреля сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".

Как отмечается, сейчас есть договоренности о взаимном освобождении, что может стать еще одним этапом освобождения "всех на всех".

"Чтобы это (обмен удерживаемыми - ред. ) случилось, я не буду говорить когда именно и кого мы вернем. Процесс очень тяжелый, но государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России", — отметила Денисова.

По предварительной информации, граждане могут быть освобождены на следующей неделе. Однако, по словам Денисовой, появилась информация, что некоторые украинцы, которые находятся в тюрьмах РФ, в частности, в "Лефортово", имеют признаки коронавирусной болезни.

В связи с этим после возвращения граждане будут вынуждены пройти обсервацию за порядком утвержденным Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом.

Напомним, недавно украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что новый обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" может состояться еще до Пасхи.