Украинцы, которые вернутся после 28 марта, будут на обсервации

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Этих граждан могут разместить в украинских гостиницах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вернутся в Украину после 28 марта, будут на 14-дневной обсервации. Об этом глава государства сообщил в видеообращении 29 марта.

Как отмечается, украинцев могут разместить в украинских отелях, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

"Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские отели, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства Здравоохранения", - отметил Зеленский.

По данным Страна.uа граждан, прибывших из-за границы, за государственный счет могут разместить в отеле Казацкий.

Однако, свое пребывание в отелях другого типа украинцам придется оплачивать самостоятельно.

Страна.ua

"Тем, кто прилетел из Вьетнама посольство предложило для размещения два отеля - Пуща Конгресс за 169 евро с человека за две недели и Рамада Энкор за 215. Похожее предложение поступило и тем украинцам, кто сейчас вылетают из Дохи", - отметили в издании.

Напомним, что недавно, 29 марта, в Украину прибыл самолет с 359 украинцами, которых эвакуировали из Нью-Йорка в Киев. После прибытия всем пассажирам измеряли температуру.