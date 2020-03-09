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Украинцы, которые говорят на русском, любят Украину не меньше чем те, кто разговаривает на украинском, – Кацман

Владимир Кацман

 Фото из открытых источников

В Конституции сказано, что никакая идеология не может быть правящей, или запрещенной в государстве

Пройдет Путин, пройдут все остальные, 200-300 лет пройдет, а культура нашего соседа останется. И русскоязычные люди – не хуже, они тоже любят Украину.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман подчеркнул: для граждан Украины не требуется разрешение властей на то, чтобы разговаривать на русском языке.

"Не требуется даже разрешение 73% власти, ведь  статьей 15 Конституции сказано, что никакая идеология не может быть правящей, или запрещенной в государстве. И если есть такое право, то статья 22 Конституции запрещает сужать права человека. Запрещает! Управа для человека – это когда мама начала говорить с ребенком на том языке, на котором она считает нужным с ней говорить. И все, это член государства, он уже имеет права на этот язык. Тем более, его права статьей 10 выведены в отдельную строку", – отметил Кацман и добавил, что из Конституции нужно "быть осторожнее".  

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"И будьте осторожными по 11, а то 14 миллионов сограждан, которые любят Украину не меньше, чем другие на русском языке. Политики поссорятся, пройдут годы, пройдет история. Никто же после Второй Мировой войны не забыл и не отрезал немецкий язык, потому что прекрасно понимал, что немецкий язык – это язык мировой философии  и науки", – подчеркнул эксперт.

Так, подытожил Владимир Кацман, пройдет Путин, пройдут все остальные, 200-300 лет пройдет, а культура нашего соседа останется. 

"Останется! И русскоязычные люди – не хуже, чем все остальные", - подытожил Кацман. 

Напомним, 12-летнего Максима Ткачука из Волынской области, который победил на песенном конкурсе в Лондоне, раскритиковали за выполненную им русскоязычную песню "Смуглянка-молдаванка".

 

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