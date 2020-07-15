Украинцы фактически не имеют доступа к морскому побережью и одесским пляжам, – Плачкова

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Народный депутат заявила о мизерных поступлениях в городской бюджет

Правоохранительные органы должны обратить внимание на проблему использования одесских пляжей и изучить вопрос, нет ли в этом коррупционной составляющей.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины заявила народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Татьяна Плачкова заметила, что не все украинцы имеют доступ к одесским пляжам, ведь из 88 пляжей в аренду сдали только 66. Сегодня остается лишь 13 муниципальных пляжей, и никаких качественных услуг там нет, подчеркнула народный депутат. Кроме того, Одесса не имеет пляжей, специально оборудованных для людей с ограниченными возможностями. Никакого улучшения комфорта, по ее словам, нет и на частных пляжах.

Новости по теме: Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине

"К сожалению, сегодня руководство города фактически срывает туристический сезон. Это город-миллионник, который должен бы получать миллионы от туризма, но, к сожалению, я сейчас подсчитала четко, что сейчас арендаторы частных пляжей платят городу от 4 грн за метр до 97 грн. То есть каждый из нас может за 27 грн арендовать себе место на пляже и иметь свое личное расстояние. Мы фактически не имеем свободного доступа к одесскому побережью и к одесским пляжам. Это огромная проблема. Что получает от этого город Одесса? Бюджет города Одесса – 15 млрд. От аренды пляжей он получает 15 млн. Это фактически ничто", – отметила Татьяна Плачкова.

Народный депутат напомнила, что потерян пляж, вода возле которого сейчас загрязнена из-за затонувшего танкера "Делфи".

Она резюмировала, что правоохранительные органы должны обратить внимание и изучить вопрос, нет ли вокруг использования одесских пляжей коррупционной составляющей.

Как сообщалось, на всех городских пляжах Одессы от "Аркадии" и до 16-й станции Большого Фонтана обнаружили кишечную палочку.

Ранее в Центре общественного здоровья дали рекомендации относительно того, как защитить себя и своих близких от острых кишечных инфекций.