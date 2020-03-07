Украинцы еще до презентации раскупили всю партию первого электрического спорткара Porsche Taycan

Презентация запланирована на конец марта

Украинцы задолго до официальной презентации раскупили всю партию первого электрического спорткара Porsche Taycan, рассчитанную на год. Об этом сообщает GreenPost.

Согласно сообщению, в Украине появился первый электрический спорткар Porsche Taycan. Автомобиль выставили только в холле офисного корпуса импортера под Киевом, а официальная презентация новинки состоится позже.

По информации представителя Porsche в Украине, все автомобили выделены для Украины, а это 73 единицы, уже предоплачены, по приезду их доставят своих владельцев.

Немецкий производитель представит четыре версии спорткара различной мощности: 4S на 530 к.с. с запасом хода в 407 км, Turbo мощностью 680 к.с. с запасом хода в 450 км и S с 761 к.с. с запасом хода в 412 км. Соответственно и стоимость составляет 2 688 975 грн, 3 821 175 грн и 4 637 025 грн по состоянию на начало марта, но соответствующая стоимость автомобиля составляется индивидуально во время конфигурации и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.

Следует заметить, что Porsche Taycan появился в начале 2019 года. Он построен на основе концепт-кара Mission E. Он получил новую платформу PPE (Premium Platform Electric) и стал первым электрическим автомобилем с напряжением бортовой сети 800 В, а не обычных 400. Пополнить батарею от мощной станции зарядки можно за 5 минут, получив 100 км запаса хода. Время зарядки до 80% составит всего 22,5 минуты.

Напомним, недавно всемирно известная немецкая компания по производству автомобилей, мотоциклов и другого транспорта BMW презентовала обновленный логотип.