Украинцы достойны того, чтобы получить вакцину от COVID-19 одними из первых, - Степанов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Министерство внимательно отслеживает ситуацию с созданием вакцины в мире

Украинцы достойны того, чтобы вакцина от COVID-19 у нас тоже появилась одной из первых. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считаем, что украинцы достойны того, чтобы она (вакцина - ред.) у нас тоже появилась одной из первых, и чтобы мы начали процесс вакцинации от такой страшной болезни как COVID-19… Мы активно отслеживаем, что происходит в мире, более того, президент поручил Министерству иностранных дел включиться в этот процесс тоже.

Особенно это касается заявлений фармкомпании AstraZeneca, что они уже находятся практически на завершающих стадиях испытания вакцины, некоторые страны уже начали размещать предзаказ, и Украина тоже присоединяется к этим процессам", - сказал Степанов.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения накануне заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.