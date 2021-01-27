Украинцы давно лечатся от COVID-19 дома, поэтому и статистика такая хорошая, – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

А реальная статистика никому не известна, говорит гостья ток-шоу

Украинцы давно лечатся дома от коронавируса – не ходят в больницу, не получают соответствующий протокол лечения, чтобы не потерять работу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу рассказала об "особенностях" лечения COVID-19 в Украине.

"Я знаю одно – украинцы давно лечатся дома от коронавируса, не ходят в больницу, не получают протокол для того, чтобы не потерять работу, для того, чтобы не подвергаться лишнему риску в больницах подцепить еще что-то, и просто спокойно, кто может, лечатся дома, поэтому у нас и такая хорошая статистика. Мы же не знаем ее реальную, мы знаем ее тяжелую", – сказала Надежда Савченко.

Гостья студии продолжила: "Насчет вакцины. Первой будет вакцинироваться всегда метрополия, а потом – ее колонии. Что вы ждете? Дождитесь своего часа. Более того, пока до нас дойдет время в 2023 году, как говорит Данилов, до этого пропадет пандемия, мы уже давно выработаем свой иммунитет и будем лечиться салом и чесноком".

Как сообщали, ряд стран Европейского Союза вынужден прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала три сценария развития пандемии COVID-19 в Украине. По ее словам, существует вероятность того, что заболеваемость коронавирусом станет сезонной.

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