Украинцы будут выходить на пенсию после смерти: Надежда Савченко раскритиковала социнициативы правительства

Надежда Савченко Скриншот из видео

Бывший народный депутат предложила продать украинские долги

Украина может применить своеобразный шантаж – заявить о необходимости реструктуризации долгов, или в противном случае продаст их Китаю. Кредиторы согласятся на первый вариант, чтобы не допустить второго.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат предыдущего созыва Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу во время обсуждения темы по пенсионному обеспечению украинцев отметила, что проблема украинской власти в том, что она боится принимать решения и брать на себя за них ответственность.

"У нас есть методы, которые мы можем противопоставить. Мы можем продать наш долг", – отметила Надежда Савченко и объяснила, что долги можно продать Китаю.

"Сейчас в Китае люди выходят на пенсию – мужчины (по новому закону) в 55 лет, женщины – в 50 лет. Это тот коммунизм, при котором мы жили в Советском Союзе и до которого мы сейчас хотели бы дожить, но мы будем выходить на пенсию после смерти, то есть в 60, в 70 лет", - отметила Надежда Савченко.

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Гостья студии предлагает применить своеобразный шантаж - чтобы Украина заявила о необходимости реструктуризации долгов, потому что в противном случае продаст их Китаю. Надежда Савченко убеждена, что кредиторы согласятся на первый вариант, чтобы не допустить другого.

Как сообщали, Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде введение профессиональной накопительной системы. Соответствующая инициатива была одобрена 18 ноября на заседании правительства. Согласно ей, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

Напомним, с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию. Так, на соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно документу, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – 65 лет.