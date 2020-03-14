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Украинцы будут получать информацию о коронавирусе по СМС

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 14 марта

Министерство здравоохранения отправлять украинцам информацию о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений. Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - пояснил министр здравоохранения’я Украины Илья Емец.

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В частности, техническое исполнение этого решения премьер-министр Украины Денис Шмигаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Напомним, недавно в Центре общественного здоровья Минздрава объяснили, как различать обычную ОРВИ, грипп и коронавирус при наличии похожих симптомов.

 

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