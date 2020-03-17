Украинцев вывезут из Египта в ближайшие дни, - МИД Украины

В ведомстве отметили, что все туристические операторы выполняют обязательства по возвращению туристов

В Министерстве иностранных Украины заявили, что украинские граждане, находящиеся в Египте, вернутся домой уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что все туристические операторы выполняют обязательства по возвращению туристов в Украину.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой. Речь идет прежде всего о туристах, которые должны были вернуться сегодня или раньше. Все туроператоры выполняют свои обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", - сказано в сообщении.

Также МИД Украины обратилось с призывом к украинцам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать путешествия по привлекательным ценам.

Напомним, за минувшие сутки в страну вернулось более 50 тысяч украинцев через начало ограничения пассажирских перевозок на территории Украины из-за угрозы коронавирус.

Ранее Кабмин принял решение о ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в городах Киев, Харьков и Днепр.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).