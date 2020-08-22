Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни

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На Украину надвигаются грозы, шквалы и жара

Спасатели предупреждают граждан об ухудшении погодных условий, так в разных регионах Украины ожидаются, грозы со шквалами, сильные дожди, а также жара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, синоптики предупреждают, что 22 августа ночью в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму ожидаются грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Как отмечается, 21-25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных 22-24 августа в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, однако в некоторых областях местами пройдут сильные дожди.