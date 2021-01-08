Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях

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В частности на дорогах ожидается гололедица, а в Карпатах - снежные лавины

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что на дорогах ожидается гололедица, а в горах Прикарпатья – снежные лавины. Об этом сообщается на сайте ДСНС.

В частности 8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождя, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также в пятницу, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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Напомним, в Виннице из-за аномально теплой для января погоды зацвели совсем не зимние цветы.