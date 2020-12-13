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Украинцев предупредили о тумане и гололедице на дорогах

Фото из открытых источников

Вследствие непогоды видимость на дорогах ограничена

В Украине сегодня, 13 декабря, ожидается гололедица на автодорогах и туман, в результате чего объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что видимость на дорогах ограничена на расстоянии 200-500 м. В связи с этим в ГСЧС предупреждают о возможных нарушениях движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Для избежания аварийных ситуаций спасатели советуют водителям соблюдать дистанцию между автомобилями, не мешать припаркованными автомобилями снегоуборочной технике, передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости, не осуществлять резки маневров, снижать скорость вблизи пешеходов и обращать внимание на предупреждения соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных синоптики предупредили о небольшом мокром снеге и дожде, а также гололедицу на дорогах в большинстве регионов страны. Прогнозировалось, что сегодня, 13 декабря, в стране ожидается облачная погода.

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Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили о возможных задержках в движении поездов из-за ухудшения погодных условий в Украине. Опоздания поездов накануне составляли 1,5 часа.

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