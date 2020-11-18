Украинцев после возвращения из-за границы не должны принудительно тестировать на COVID-19, - Минздрав

Украинцев после возвращения из-за рубежа не будут заставлять сдавать тест на COVID-19 Фото из открытых источников

В случае отказа от тестирования гражданам установят специальное приложение для самоизоляции

Граждане Украины после возвращения из-за границы не обязаны проходить тестирование на наличие коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Укринформ.

"Есть интересные обращения (в контакт-центр Минздрава - ред.) по вопросам диагностики, когда наших граждан, которые возвращаются из-за рубежа, - по рабочим командировкам, отдыху - заставляют проходить платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну", - отметил замглавы Минздрава.

В то же время в министерстве пояснили, что в случае отказа прохождения тестирования гражданам устанавливают соответствующее приложение, которое будет контролировать их пребывание на самоизоляции. Также лица, прибывшие из-за границы, могут в стандартном режиме сдать тесты, после чего в случае отрицательного результата будут сняты с самоизоляции.

"Если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, мы можем сделать предположение, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту", - добавил Кучер.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что нужно делать пациентам из сельской местности, которым необходимо пройти тестирование на COVID-19.