Украинцев попросили не выходить на улицу без необходимости из-за морозов

В Украину идут сильные морозы Фото из открытых источников

Резкое снижение температуры синоптики прогнозируют с 15 января

В Украине 15 и 16 января ожидается снижение температуры воздуха до -21 градуса по Цельсию, в связи с этим жителей страны попросили без надобности не выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как отмечается прохладнее всего будет в северных областях. Там температура воздуха днем будет около -12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -18 градусов, в некоторых регионах — прохладнее. На 1-2 градуса "теплее" ожидается в западных, центральных и восточных регионах. В южных областях самая низкая температура днем составит -9 градусов, а ночью синоптики прогнозируют до -11.

"Ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 21° мороза, днем 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится. Одевайтесь тепло и без надобности не выходите на улицу", — призвали в Укргидрометцентре.

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Напомним, сегодня, 13 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха понизится до -6 градусов. Холоднее всего в этот день в центральных и восточных регионах.