Украинцев начали шантажировать через приложения в смартфоне: Как защититься

Мошенники воруют личные данные украинцев и требуют деньги за нераспространение Фото из открытых источников

Пользователи сами запускают вирус через так называемую SMS-регистрацию

Мошенники начали похищать личные данные украинцев через приложения для смартфонов, чтобы иметь возможность шантажировать их. Как защититься от виртуальных ловушек, сообщает "Сегодня".

Как отмечается, в течение последних месяцев в мире, в том числе в Украине, возросло число киберпреступлений. Один из видов - запуск вируса через мобильное приложение.

"Устанавливаете мобильное приложение для записи ваших личных телефонных разговоров, а программа похищает ваши данные и отправляет их аферистам. На такое попалась киевлянка Татьяна", - говорится в сюжете.

По словам пострадавшей, после установки приложения мошенники начали пересылать ей ее разговоры и фотографии, а потом шантажировать этим.

"Начали говорить о том, что или я им плачу, или они все эту информацию начинают сбрасывать моим друзьям", – рассказала Татьяна.

Сообщается, что вирусное приложение было замаскировано под программу для записи разговоров. После загрузки его нужно было активировать. Для этого на телефон приходит SMS-команда как бы регистрирует пользователя, однако на самом деле запускает вирус.

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"Человек сам устанавливает себе на гаджет вирусное ПО. Вся информация начинает загружаться. В таком случае необходимо сразу же обратиться в киберполицию. Мошенникам нужно сказать, мол деньги дам немножко позже, усыпить бдительность и все делать в согласовании с киберполицией", - отметил эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Еще одна популярная мошенническая программа - определитель номеров. С помощью приложения можно узнать, как ваш номер мобильного подписан в телефонных книгах других людей.

"У меня вдруг увеличилось количество спама и, откровенно говоря, я была поражена, потому что я прочитала, что эта программа торгует номерами. Мы даем доступ к телефону, программа сканирует все номера и потом эти базы продаются разным банкам или рекламным компаниям", – рассказала студентка Елена, которая когда-то воспользовалась приложением.

По словам киберэкспертов, если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, то существует большой риск подхватить вирус.

"Собрав данные, мошенники аферисты продают их коллекторам, шантажистам и просто рекламным компаниям", – рассказала Наталья Бугаева.

В связи с этим эксперты порекомендовали перед загрузкой приложения изучить его рейтинг и почитать отзывы пользователей. Кроме этого, нужно обратите внимание на специальные сертификаты.

Напомним, недавно работники киберполиции разоблачили группу хакеров, которые распространяли "вирусное" программное обеспечение и выманивали деньги у людей.