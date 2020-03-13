Украинцев, которые прибудут из-за рубежа, будут отправлять на обсервацию

Человек в защитной маске на лошадиной повозке на улицах Неаполя, Италия, 13 марта 2020 года EPA-EFE

На обсервацию будут идти те украинцы, которые вернулись из стран с эпидемией коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинцы, которые находились в странах, где зафиксирована эпидемия коронавируса, по возвращении домой будут отправлены на обсервацию. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Граждане Украины, которые находятся в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину, но те из них, кто находится в пораженных эпидемией коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации", - сказал он.

Ранее Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть границу для иностранцев.