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Украинцам, вернувшимся из Сирии, помогут с адаптацией к привычной жизни, - МИД

Министерство иностранных дел

 фото - из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что в Сирии оставляют и другие граждане Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что украинцам, которые вернулись накануне из Сирии, будет оказана помощь по адаптации. Об этом сообщает пресс-служба МИД

"На выполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и благодаря последовательной и системной работе МИД и других компетентных органов, а также коммуникационном содействии Меджлиса крымскотатарского народа в новогоднюю ночь в Украину вернулись девять украинцев - две женщины и семеро детей", - прокомментировала Джапарова. 

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Также она заверила, что гражданам Украины, которые вернулись, будет оказана помощь по адаптации к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа.

Как отмечается, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинцы, в частности крымские татары. Именно поэтому МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами будет прилагать все возможные усилия для обеспечения их возвращения. 

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Напомним, накануне в Сирии из закрытого лагеря для беженцев "Родж" освободили девятерых граждан Украины, среди которых двое взрослых и семь детей. 

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение украинцев из Сирии и заверил, что государство "всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы ни попали в беду".

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