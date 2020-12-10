Украинцам по-новому будут рассчитывать отпуска: Что нужно знать

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Постановление будет распространяться и на наемных работников физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Такое решение было принято правительством во время заседание.

Так, порядок расчета средней заработной платы коснется каждого. Потому что именно это постановление используют при исчислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

Что изменил Кабмин:

- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП - ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

- предлагается учитывать все виды отпусков-ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

- устраняется ряд дискриминационных подходов;

- упрощается подход при повышении должностных окладов - отменяется механизм корректировки выплат.

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