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Украинцам следует быть готовыми к порывам ветра в большинстве регионов страны, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Объявлен желтый уровень опасности

По прогнозам синоптиков во вторник, 6 октября, на большей части территории страны, кроме западных регионов и крайнего востока, ожидаются порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По информации Укргидрометцентра, 6 октября в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Что касается столицы, то по Киеву и Киевской области в этот день также следует быть готовыми к порывам ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

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Напомним, накануне в Луганской области спасатели не допустили распространения огня на электроподстанцию возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. 

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