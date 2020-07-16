Украинцам разрешили посещать Болгарию без ПЦР-теста или самоизоляции

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Решение принял министр здравоохранения Болгарии

После прибытия туристов из Украины в Болгарию теперь не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"Начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

В частности, данное решение принял министр здравоохранения Болгарии 15 июля. При этом, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.

Напомним, после прибытия туристов из Египта или Албании в Украину также теперь не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить 14-дневную самоизоляцию.