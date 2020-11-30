Украинцам рассказали, сколько будут стоить новогодние елки

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Средняя цена ожидается на уровне 75 гривен

Елочные базары в Украине откроются после 10 декабря, средняя цена ожидается на уровне 75 грн за деревце. Об этом сообщает Гослесагентство.

"Лесоводами уже начата работа по реализации "новогодних красавиц" для нужд местного населения. После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях", - говорится в сообщении.

Лесоводы планируют реализовать в этом году более 500 тыс. елок в ассортименте. Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (смерека), ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году - 75 грн.

Отмечается, что деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают во время расчистки просек, полос отвода линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что на Софийской площади в центре Киева коммунальщики начали установку главной новогодней елки Украины.

Напомним, учитывая пандемию коронавируса, праздновать Новый год в Киеве будут без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Согласно сообщению, из еды и напитков организаторы смогут оставить только то, что можно приготовить за стеклом, - кофе, чай, какао, глинтвейн. Вполне вероятно, что останутся сувениры.

Позже стало известно, что в этом году из-за распространения коронавируса COVID-19 в Виннице не будут устанавливать новогоднюю елку в Центральном парке им. Леонтовича.