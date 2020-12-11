Украинцам рассказали, как получить компенсацию за лечение COVID-19 дома

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Лечение от коронавируса должно происходить бесплатно

Украинцы, которые проходят лечение от коронавируса не в стационарах больниц, могут получить компенсацию. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, средняя стоимость лечения пациента с COVID-19 в стационаре в условиях интенсивной терапии обходится Национальной службы здоровья не менее 14 тысяч гривен, которые полностью платит НСЗУ. А вот те, кто имеет подтвержденный диагноз и лечился дома, должны собрать все чеки на приобретение лекарств из аптек.

"Если человек не находится на стационаре, то семейный врач консультирует его бесплатно, а лекарства все равно человек идет в аптеку и покупает. Мне очень трудно сказать, сколько стоит этот набор", - рассказал Радуцкий.

Он также подчеркнул, что пациенты в больницах не должны ничего платить. Если же медики требуют возмещения средств за лечение COVID-19, то нужно писать заявление в полицию.

Инициатива компенсации средств на лечение подтвержденного коронавируса в домашних условиях была принята еще два месяца назад. Для того, чтобы получить компенсацию, украинцам нужно подать заявление, копии чеков из аптек в местное управление социальной защиты и предоставить результат положительного ПЦР-теста.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом.