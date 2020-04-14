Украинцам пытаются навязать очередной "фуфломицин", - СМИ о препарате "Протефлазид"

из открытых источников

Препараты, которые лечат от всего и ни от чего конкретно, в народе называют "фуфломицинами". Этого звания ранее уже был удостоен "Протефлазид", когда его пытались навязать в качестве "надежного средства" при лечении гриппа, герпеса, гепатита и даже ВИЧ. Теперь, пользуясь пандемией коронавируса, его производители заявляют о его эффективности в борьбе и с этим заболеванием. Так ли это на самом деле, выясняла Gazeta.ua.

Как пишет издание, производитель препарата НПК "Экофарм" в качестве основного аргумента использует "метод компьютерного моделирования с использованием молекулярного докинга". Однако, по данным Gazeta.ua, такой метод не мог быть применим к "Протефлазиду", который, на самом деле, является всего-навсего спиртовой настойкой на двух травах – щучки и вейника.

"Компьютерное моделирование" и тем более "молекулярный докинг" звучат магически и авторитетно. Специалисты же говорят, что молекулярный докинг применим при исследовании одной составляющей, а у "Протефлазида" их две – щучка и вейник. Кроме этого, растительные препараты могут проверяться только на биологических объектах, и никакое компьютерное моделирование тут не поможет. А для экспериментов такого рода на биологическом материале необходимы месяцы, отчёт же вышел 19 марта, т.е. начаться они должны были ещё в прошлом году, однако никаких свидетельств о таких исследованиях не предоставлено", - пишет издание.

Привлекает внимание также тот факт, что активную кампанию по продвижению "Протефлазида" в качестве средства для лечения коронавируса начал экс-глава Центра гриппа Александр Гриневич, который оказался заместителем директора "Экофарм", производителя самого препарата.

На свою сторону "Экофарм" привлек даже президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, который, опираясь на то же компьютерное моделирование, написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором рекомендовал включить "Потефлазид" в перечень препаратов, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции.

Против такого развития событий выступили многочисленные эксперты, слова которых приводит Gazeta.ua.

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Проект Bihus.Info провел свое собственное расследование и пришел к следующему выводу: "В инструкции указано, что он вообще лечит от многих болезней: начиная от ОРВИ и гриппа и заканчивая гепатитами и СПИДом. Но никаких научных подтверждений относительно эффективности препарата в блокировании коронавируса нет".

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский считает, что "предлагаемый препарат является спиртовой настойкой из двух трав и не может иметь должной эффективности".

С ним согласен и врач-инфекционист Игорь Марков, который говорит, что "Протефлазид" "даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать, примерно как аскорбиновая кислота".