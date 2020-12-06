Украинцам подробно объяснили правила самоизоляции после контакта с больным COVID-19

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Согласно правил, на самоизоляцию необходимо идти после пребывания с больным более 15 минут

В Украине на самоизоляцию должны идти все люди, которые общались с больной коронавирусом лицом без средств индивидуальной защиты в закрытом помещении более 15 минут. Об этом заявил руководитель управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в интервью "Зеркалу недели".

По словам Рубана, в случае подтверждения коронавируса у определенного человека, контактное лицо должно пойти на самоизоляцию на 10-14 дней. При этом алгоритм изоляции аналогичен, и когда в школе или детсаду обнаружат больного COVID-19.

В то же время разрешается сдать ПЦР-тест и раньше выйти из самоизоляции в случае его отрицательного результата. Однако сдать анализы можно не ранее 5-8-го дня после контакта, ведь в противном случае результат может быть ложным.

"В Киеве, например, этот анализ социальных работников делается очень быстро – за сутки, но бывает задержка до пяти дней, Важно помнить, что люди, которые контактировали с больным человеком, должны сдавать анализ на COVID не ранее, чем на 5-8 день после контакта", – высказался глава столичной Держпродспоживслужби.

Также чиновник добавил, что более 60% учителей находятся в группе риска. "В связи с этим единственная задача, о которой идет речь уже с марта месяца, – наличие у учителей средств индивидуальной защиты. Именно защита, а также регулярное проветривание помещений и дезинфекция могут снизить риск инфицирования", – сказал Рубан.

Ранее сообщалось, что в Украине 5 декабря коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще в 11 590 человек, из них 627 детей и 493 медработника. В то же время более 6 тысяч пациентов выздоровели за сутки.