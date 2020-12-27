Украинцам объяснили, как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников

Украинцам рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год Фото из открытых источников

Гражданам посоветовали находиться в масках и по возможности праздновать на открытом воздухе

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время рождественско-новогодних празднований. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

В частности, в случае плохого самочувствия украинцам посоветовали остаться дома и отложить вечеринку на другое время.

"Это нормально, если вы отмените или перенесете свою вечеринку. Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной", - говорится в записи.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья дали гражданки еще ряд рекомендаций, а именно:

Ограничить количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции, избегать прямого контакта с другими;

По возможности праздновать на открытом воздухе. Если же вечеринка будет происходить в помещении, необходимо регулярно проветривать;

Просить гостей носить маски, за исключением приемов пищи и питья;

Регулярно дезинфицировать руки;

Находиться в маске во время приготовления пищи;

Дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы общего пользования;

Также в ЦОЗ посоветовали гостям не петь и не кричать, особенно в помещении.

"Чем большего числа профилактических мер вы будете придерживаться, тем безопаснее будет ваша вечеринка", - заверили в Центре общественного здоровья.

Напомним, ранее в Минздраве украинцам разъяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии коронавируса и уменьшить риски инфицирования.