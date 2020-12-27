Украинцам объяснили, как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников
Гражданам посоветовали находиться в масках и по возможности праздновать на открытом воздухе
В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время рождественско-новогодних празднований. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
В частности, в случае плохого самочувствия украинцам посоветовали остаться дома и отложить вечеринку на другое время.
"Это нормально, если вы отмените или перенесете свою вечеринку. Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной", - говорится в записи.
Кроме этого, в Центре общественного здоровья дали гражданки еще ряд рекомендаций, а именно:
- Ограничить количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции, избегать прямого контакта с другими;
- По возможности праздновать на открытом воздухе. Если же вечеринка будет происходить в помещении, необходимо регулярно проветривать;
- Просить гостей носить маски, за исключением приемов пищи и питья;
- Регулярно дезинфицировать руки;
- Находиться в маске во время приготовления пищи;
- Дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы общего пользования;
Также в ЦОЗ посоветовали гостям не петь и не кричать, особенно в помещении.
"Чем большего числа профилактических мер вы будете придерживаться, тем безопаснее будет ваша вечеринка", - заверили в Центре общественного здоровья.
Напомним, ранее в Минздраве украинцам разъяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии коронавируса и уменьшить риски инфицирования.