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Украинцам объяснили, как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников

Украинцам рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год Фото из открытых источников

Гражданам посоветовали находиться в масках и по возможности праздновать на открытом воздухе

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время рождественско-новогодних празднований. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook

В частности, в случае плохого самочувствия украинцам посоветовали остаться дома и отложить вечеринку на другое время. 

"Это нормально, если вы отмените или перенесете свою вечеринку. Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной", - говорится в записи.

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Кроме этого, в Центре общественного здоровья дали гражданки еще ряд рекомендаций, а именно:

  • Ограничить количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции, избегать прямого контакта с другими;
  • По возможности праздновать на открытом воздухе. Если же вечеринка будет происходить в помещении, необходимо регулярно проветривать;
  • Просить гостей носить маски, за исключением приемов пищи и питья;
  • Регулярно дезинфицировать руки;
  • Находиться в маске во время приготовления пищи;
  • Дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы общего пользования;

Также в ЦОЗ посоветовали гостям не петь и не кричать, особенно в помещении.

"Чем большего числа профилактических мер вы будете придерживаться, тем безопаснее будет ваша вечеринка", - заверили в Центре общественного здоровья. 

Напомним, ранее в Минздраве украинцам разъяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии коронавируса и уменьшить риски инфицирования. 

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