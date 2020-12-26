Украинцам объяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии

Shutterstock

В Минздраве предупреждают об увеличении шансов заболеть в путешествии

Новогодние путешествия в этом году могут увеличить шансы на распространение и инфицирование COVID-19, но тем, кто все же планирует путешествие на зимние выходные, стоит придерживаться правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что перед поездкой необходимо проверить местные ограничения в пункте назначения, а также требования по пересечению границы и тестирования. Также стоит узнать и уровень заболеваемости в пункте назначения.

Во время путешествия в Минздраве призывают носить маску и соблюдать физической дистанции, избегать контактов с больными людьми, мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, избегать прикосновений к лицу немытыми руками.

Кроме того, украинцам советуют взять с собой достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств. При этом стоит отложить или отменить путешествие, если есть симптомы COVID-19, в частности, лихорадка, кашель, боль в горле и тому подобное.

В случае ухудшения самочувствия во время путешествия, в Минздраве говорят о необходимости сообщить об этом экипажу и немедленно обратиться за медицинской помощью. Если же симптомы проявились в течение 14 дней после возвращения, надо немедленно обратиться к врачу.

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, где люди больше всего рискуют заразиться коронавирусом. По его словам, запрет на работу заведениям общественного питания в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан.