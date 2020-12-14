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Украинцам на самоизоляции разрешили покидать дома на два часа

Украинцам на самоизоляции разрешили выходить из домов Фото из открытых источников

При этом, такой человек должен находиться в радиусе двух километров от своего дома

Украинци на самоизоляции могут выходить из дома ежедневно в течение двух часов в сутки, однако они должны находиться в радиусе двух километров от их жилья. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины, которое обнародовал Правительственный портал

В частности, такие люди могут покидать дома для купли продуктов питания, средств гигиены и лекарств. 

"Требует самоизоляции... разрешается: посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции, ежедневно в течение двух часов в сутки", - говорится в документе.

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Также разрешено выгуливать домашних животных в течение часа. Однако, это можно делать не более двух раз в сутки. При этом люди, которые находятся на самоизоляции, должны быть в защитной маске или респираторе без клапана выдоха. 

Напомним, в Украине на самоизоляцию должны идти все люди, которые общались с больным коронавирусом более 15 минут без маски или респиратора и в закрытом помещении. Самоизоляция должна длиться в среднем 10-14 дней.

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