Украинцам, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, выплатили почти 25 млн гривен, - Фонд соцстрахования

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По состоянию на конец сентября на самоизоляции находились 20 тыс. застрахованных лиц

С начала пандемии коронавируса Фонд социального страхования направил 24,9 млн гривен на помощь лицам, которые через COVID-19 находились на самоизоляции под наблюдением медиков. Об этом сообщает прессслужба ведомства.

"За последний месяц количество лиц, которые находились на оплачиваемых за счет средств Фонда больничных из-за изоляции от COVID-19, выросло почти вдвое. Стремительное увеличение численности застрахованных лиц, которые имеют показания к самоизоляции, связано, в частности, с общим ростом случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине", - отметили в фонде.

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Как отмечается, оплачиваемую самоизоляцию украинцы, которые работают, могут пройти, если был непосредственный контакт с больным COVID-19. В такой ситуации сумма выплат составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников.

Также в Фонде соцстрахования отметили, что сам фонд осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем. Кроме этого, пособие по временной нетрудоспособности из-за изоляции от коронавирусной болезни финансируется ФССУ на основании больничного листка, выданного с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11.

Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране установили новый антирекорд - 4027 новых заражений.