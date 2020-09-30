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Украинцам, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, выплатили почти 25 млн гривен, - Фонд соцстрахования

Фото из открытых источников

По состоянию на конец сентября на самоизоляции находились 20 тыс. застрахованных лиц

С начала пандемии коронавируса Фонд социального страхования направил 24,9 млн гривен на помощь лицам, которые через COVID-19 находились на самоизоляции под наблюдением медиков. Об этом сообщает прессслужба ведомства. 

"За последний месяц количество лиц, которые находились на оплачиваемых за счет средств Фонда больничных из-за изоляции от COVID-19, выросло почти вдвое. Стремительное увеличение численности застрахованных лиц, которые имеют показания к самоизоляции, связано, в частности, с общим ростом случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине", - отметили в фонде.

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Как отмечается, оплачиваемую самоизоляцию украинцы, которые работают, могут пройти, если был непосредственный контакт с больным COVID-19. В такой ситуации сумма выплат составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников.

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Также в Фонде соцстрахования отметили, что сам фонд осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем. Кроме этого, пособие по временной нетрудоспособности из-за изоляции от коронавирусной болезни финансируется ФССУ на основании больничного листка, выданного с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11.

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Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране установили новый антирекорд - 4027 новых заражений.

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