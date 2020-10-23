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Украина ждет возвращения первых 10 человек из списка на обмен, – Резников

Вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Речь идет о лицах, которые особенно нуждаются в возвращении в связи с определенными медицинскими показателями

Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего возвращения первых десяти граждан, которые нуждаются в медицинской помощи. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Укринформ.

"На сегодня мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы имеем надежду, что оккупационный режим, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц", – отметил Резников.

В то же время он отказался называть фамилии упомянутых лиц и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно.

"К сожалению, используют (НВФ, – ред.) людей как заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям", - пояснил вице-премьер.

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Ранее сообщалось, что украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц для обмена.

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