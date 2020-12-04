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Украина заняла 25 место в международном рейтинге кибербезопасности

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Всего было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно сообщению, во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

  • законодательство в сфере кибербезопасности;
  • анализ киберинцидентов;
  • образование в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
  • электронная идентификация и доверительные услуги;
  • защита персональных данных;
  • мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
  • борьба с киберпреступностью.

"Улучшение позиции Украины в рейтинге стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты", - отметили в Госспецсвязи.

К слову, лидерами рейтинга стали Греция (первое место), Чехия (второе место) и Эстония (третье место).

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Ранее сообщалось, Украина заняла 42-е место в мировом рейтинге по "силе паспорта". По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытии, а для поездок в 87 государств должны оформлять визу заблаговременно.

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