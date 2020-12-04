Украина заняла 25 место в международном рейтинге кибербезопасности

Всего было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран

Согласно сообщению, во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

законодательство в сфере кибербезопасности;

анализ киберинцидентов;

образование в сфере кибербезопасности;

обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

электронная идентификация и доверительные услуги;

защита персональных данных;

мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

борьба с киберпреступностью.

"Улучшение позиции Украины в рейтинге стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты", - отметили в Госспецсвязи.

К слову, лидерами рейтинга стали Греция (первое место), Чехия (второе место) и Эстония (третье место).

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Ранее сообщалось, Украина заняла 42-е место в мировом рейтинге по "силе паспорта". По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытии, а для поездок в 87 государств должны оформлять визу заблаговременно.