Украина закупит более 650 тыс. доз вакцины против гриппа

В общем, в Украину будут поставлены 4 марки вакцин

Вакцина против оспы, многие из людей, живущих сегодня, больше не вакцинированы против вируса CDC/Джеймс Гатани



В Украину поставят 665 000 доз вакцин против гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украину в целом будет поставлено 4 марки вакцин против гриппа:

500 тыс. доз – вакцина VAXIGRIP TETRA, произведенная во Франции, четырехвалентная;

45 тыс. доз – вакцина "Инфлювак", произведенная в Нидерландах, трехвалентная;

100 тыс. доз – вакцина "ДжиСи Флю", произведенная в Южной Корее, трехвалентная;

20 тыс. доз – вакцина "ДжиСи Флю Квадривалент", произведенная в Южной Корее, четырехвалентная.

В ведомстве пояснили, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, а четырехвалентная – от четырех.

Также в Центре общественного здоровья сообщили, что в прошлый эпидсезон от осложнений гриппа умер 71 человек. Кроме того, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, что составляет 12,9% от всего населения, 63% из которых — дети в возрасте до 17 лет.

В то же время, тогда в Украину поставили 500 000 доз вакцин от гриппа, но вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения). Тем не менее, доля детей среди привитых составляет 10,5%.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может производить более 30 млн доз вакцины от коронавируса в год. По его словам, такие показатели реальны для крупных фармпредприятий, которые имеют линии по производству вакцин.