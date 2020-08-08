Украина 9 августа закрывает КПВВ на границе с Крымом

КПВВ на админгранице с Крымом Фото из открытых источников

В правительстве заверили, что пропускные пункты закрыли из-за коронавируса

Кабинет министров Украины 8 августа принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Как отмечается, решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского ради предотвращения распространения в Украине коронавируса COVID-19.

В связи с этим с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа будет прекращено работу КПВВ на границе с Крымом. Однако, будут пропускать граждан Украины и членов их семей согласно с такими условиями:

место проживания которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд;

место проживания которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на выезд;

которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Кроме этого, выезжать с аннексированной территории Крыма и города Севастополя в другие категории иностранцев и лица без гражданства могут по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее правозащитники в Крыму отмечали, что жителям полуострова, выезжающим на материковую Украину, российские пограничники вручают под расписку "сообщения" о том, что в повторном выезде им будет отказано.