Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией

На границе Украины с Молдовой, Польшей и Румынией закрыли еще 10 пропускных пунктов Фото из открытых источников

Была прекращена работа автомобильных и автомобильно-пешеходных пунктов пропуска

Кабинет Министров Украины закрыл еще десять пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. Соответствующее решение было принято 15 апреля на заседании правительства, которое транслировал телеканал ZIK.

"Мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотовино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, было принято решение о закрытии автомобильных и автомобильно-пешеходных пунктов пропуска.

Таким образом по состоянию на 15 апреля общее количество открытых пунктов пропуска сократилось с 19 до 9.

Напомним, 7 апреля в Украине было закрыто 115 пунктов пропуска, а еще в 28 - временно прекратили пешеходное сообщение. С тех пор открытыми оставались лишь 19 пропускных пунктов.