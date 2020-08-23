Украина вышла на 7 место в Европе по количеству случаев COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине зафиксировали у 1987 людей

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Украина вышла на 7 место в Европе по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Отмечается, что за минувшие сутки, 22 августа, Украина оказалась на 3-м месте среди европейских стран по количеству новых зафиксированных случаев COVID-19.

Сейчас наибольшее количество новых зараженных коронавирусом в Европе имеют Россия (4921 новых случая за прошедшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Великобритания (1288) и Румыния (1189). В общемировом рейтинге новых случаев в течение суток Украина заняла 12 место.

Среди общего количества выявленных случаев лидерами являются Россия, Испания и Великобритания. Украина занимает 29 место по количеству зафиксированных больных.

Напомним, по состоянию на утро 23 августа в Украине подтверждено 104 958 случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).