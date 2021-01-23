Украина выходит из усиленного карантина: Какие ограничения будут действовать с понедельника

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В правительстве анонсировали возвращение к ограничениям, которые действовали в декабре

Украина со следующего понедельника, 25 января, выходит из усиленного карантина, вследствие чего будут возвращены ограничения, действовавшие в декабре 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбук.

По словам Шмыгаля, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, количество занятых койкомест в Украине снизилась до менее чем 30%. В то же время было увеличено число кроватей с подведенным кислородом. По состоянию на январь текущего года их количество составляет 55 тысяч.

При этом глава правительства обнародовал перечень карантинных ограничений в Украине с 25 января, но призвал оставаться бдительными. "Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – говорится в сообщении.

Карантинные ограничения с 25 января 2021 года Facebook / Денис Шмигаль

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине удалось сбить волну коронавируса COVID-19. По его словам, и "карантин выходного дня", и жесткие ограничения с января дали результат.