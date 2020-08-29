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Украина второй день подряд установила антирекорд по количеству больных коронавирусом

В Украине за сутки выявили более 2,4 тысячи больных коронавирусом Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в столице и Харьковской области

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2481 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Об этом сообщает "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 492 пациента погибли, а еще 56 138 больных выздоровели. 

Статистика COVID - 19 в регионах: 

  • Винницкая обл-3872 (+72)
  • Волынская обл-5370 (+50)
  • Днепропетровская обл - 2236 (+74)
  • Донецкая обл - 1369 (+51)
  • Житомирская обл-3155 (+92)
  • Закарпатская обл-7385 (+83)
  • Запорожская обл — 1520 (+33)
  • Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)
  • Кировоградская обл-795 (+5)
  • м. Киев — 12984 (+265)
  • Киевская обл-5489 (+92)
  • Львовская обл — 14168 (+190)
  • Луганская обл - 295 (+21)
  • Николаевская обл - 1118 (+41)
  • Одесская обл — 6921 (+170)
  • Полтавская обл-738 (+33)
  • Ровенская обл-9019 (+98)
  • Сумская обл - 1398 (+37)
  • Тернопольская обл-5705 (+227)
  • Харьковская обл-8691 (+247)
  • Херсонская обл-386 (+12)
  • Хмельницкая обл-2297 (+103)
  • Черновицкая обл-9997 (+142)
  • Черкасская обл - 1482 (+92)
  • Черниговская обл — 1745 (+69)

Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне в Минздраве сообщили о рекордных 2 438 новых случаев болезни COVID-19. Больше всего больных было зафиксировано в Киеве, Одесской области и в западных регионах Украины. 

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