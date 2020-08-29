Украина второй день подряд установила антирекорд по количеству больных коронавирусом

В Украине за сутки выявили более 2,4 тысячи больных коронавирусом Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в столице и Харьковской области

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2481 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Об этом сообщает "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 492 пациента погибли, а еще 56 138 больных выздоровели.

Статистика COVID - 19 в регионах:

Винницкая обл-3872 (+72)

Волынская обл-5370 (+50)

Днепропетровская обл - 2236 (+74)

Донецкая обл - 1369 (+51)

Житомирская обл-3155 (+92)

Закарпатская обл-7385 (+83)

Запорожская обл — 1520 (+33)

Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)

Кировоградская обл-795 (+5)

м. Киев — 12984 (+265)

Киевская обл-5489 (+92)

Львовская обл — 14168 (+190)

Луганская обл - 295 (+21)

Николаевская обл - 1118 (+41)

Одесская обл — 6921 (+170)

Полтавская обл-738 (+33)

Ровенская обл-9019 (+98)

Сумская обл - 1398 (+37)

Тернопольская обл-5705 (+227)

Харьковская обл-8691 (+247)

Херсонская обл-386 (+12)

Хмельницкая обл-2297 (+103)

Черновицкая обл-9997 (+142)

Черкасская обл - 1482 (+92)

Черниговская обл — 1745 (+69)

Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне в Минздраве сообщили о рекордных 2 438 новых случаев болезни COVID-19. Больше всего больных было зафиксировано в Киеве, Одесской области и в западных регионах Украины.