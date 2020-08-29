Украина второй день подряд установила антирекорд по количеству больных коронавирусом
Больше всего больных обнаружили в столице и Харьковской области
За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2481 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Об этом сообщает "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 492 пациента погибли, а еще 56 138 больных выздоровели.
Статистика COVID - 19 в регионах:
- Винницкая обл-3872 (+72)
- Волынская обл-5370 (+50)
- Днепропетровская обл - 2236 (+74)
- Донецкая обл - 1369 (+51)
- Житомирская обл-3155 (+92)
- Закарпатская обл-7385 (+83)
- Запорожская обл — 1520 (+33)
- Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)
- Кировоградская обл-795 (+5)
- м. Киев — 12984 (+265)
- Киевская обл-5489 (+92)
- Львовская обл — 14168 (+190)
- Луганская обл - 295 (+21)
- Николаевская обл - 1118 (+41)
- Одесская обл — 6921 (+170)
- Полтавская обл-738 (+33)
- Ровенская обл-9019 (+98)
- Сумская обл - 1398 (+37)
- Тернопольская обл-5705 (+227)
- Харьковская обл-8691 (+247)
- Херсонская обл-386 (+12)
- Хмельницкая обл-2297 (+103)
- Черновицкая обл-9997 (+142)
- Черкасская обл - 1482 (+92)
- Черниговская обл — 1745 (+69)
Заметим, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Минздраве сообщили о рекордных 2 438 новых случаев болезни COVID-19. Больше всего больных было зафиксировано в Киеве, Одесской области и в западных регионах Украины.