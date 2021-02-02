Украина вошла в топ-10 стран по заявкам на беженство во Франции

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По данным Министерства внутренних дел Франции, в 2020 году произошел рост количества обращений от украинцев за получением статуса беженца: почти до 2 тыс. заявок. Об этом пишет Анна Пешкова в материале "Шаровый евротур" и 5 тыс. грн в придачу. Как на украинцев оформляют соцпомощь во Франции" для 112.ua.

"Сегодня наша страна входит в десятку главных просителей гражданства. Хотя в течение нескольких лет после начала военного конфликта на Донбассе, когда шансов на получение этой помощи было больше, запросов было гораздо меньше", - пишет автор материала.

Украина оказалась на 9-м месте с 1981 заявкой, обогнав Сомали (1950). При этом, если судить по отчетам OFPRA, еще в 2016-2017 годах наши граждане подавали менее 550 заявок в год.

Больше, чем из Украины, желающих получить статус из Бангладеша, Пакистана, Гвинеи, Турции, Кот-д'Ивуара, Гаити и Конго. Наибольшее количество запросов поступило от Афганистана (8886). При этом Сирия, вопреки тренду предыдущих лет, в данном топе не оказалась.



В материале идет речь о том, что в среднем в стране одобряют примерно два из трех запросов на беженство. Непосредственно от украинцев в странах Шенгенской зоны одобрение получает лишь каждый десятый запрос.

"Страны Евросоюза в 2019 году утвердили только 10,2% заявлений на убежище от наших граждан. Хотя еще в 2018 году этот показатель для украинцев составил 17,3% - по данным отчета, в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан", - указывает автор материала.