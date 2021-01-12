Украина ведет переговоры относительно трудовой миграции с 15 государствами, - Кулеба
Также чиновник прокомментировал ситуацию с выездом украинцев за границу после праздников
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина проводит переговоры с 15 странами о подписании соглашений по трудовой миграции для украинцев. Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з "1+1".
По словам главы МИД, речь идет о странах Европейского Союза, Азии и Персидского залива. В то же время о результатах переговоров будет сообщено уже после подписания соглашений.
В то же время Кулеба отметил, что выезд украинцев за границу, который наблюдается сейчас, нельзя называть миграцией, ведь наблюдается сезонное явление.
"То, что сейчас люди уезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас "ковидной" завесой, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - пояснил министр.
Напомним, накануне в ГПСУ заявили, что на украинской границе, особенно со странами Евросоюза, после Рождества наблюдается увеличение пассажиропотока, поскольку украинцы массово выезжают за границу.