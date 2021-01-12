Украина ведет переговоры относительно трудовой миграции с 15 государствами, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина проводит переговоры с 15 странами о подписании соглашений по трудовой миграции для украинцев. Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з "1+1".

По словам главы МИД, речь идет о странах Европейского Союза, Азии и Персидского залива. В то же время о результатах переговоров будет сообщено уже после подписания соглашений.

В то же время Кулеба отметил, что выезд украинцев за границу, который наблюдается сейчас, нельзя называть миграцией, ведь наблюдается сезонное явление.

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"То, что сейчас люди уезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас "ковидной" завесой, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - пояснил министр.

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Напомним, накануне в ГПСУ заявили, что на украинской границе, особенно со странами Евросоюза, после Рождества наблюдается увеличение пассажиропотока, поскольку украинцы массово выезжают за границу.