Украина в ТКГ договорилась о дате открытия двух новых КПВВ
Два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) будут открыты 10 ноября
Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ была достигнута договоренность об открытии двух новых КПВВ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В частности, участники договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – 10 ноября.
По словам первого заместителя главы украинской делегации Алексея Резникова, Украина готова открыть оба КПВВ в эту дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов.
В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.
Напомним, ранее на Донбассе продолжили временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская" до 15 ноября. Как отмечается, причиной такого решения стало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе и неспособность так называемой "власти" сдержать этот процесс.