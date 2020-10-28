Украина в ТКГ договорилась о дате открытия двух новых КПВВ

Обустройство нового КПВВ в Луганской области Пресс-центр штаба ООС

Два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) будут открыты 10 ноября

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ была достигнута договоренность об открытии двух новых КПВВ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, участники договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – 10 ноября.

По словам первого заместителя главы украинской делегации Алексея Резникова, Украина готова открыть оба КПВВ в эту дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

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Напомним, ранее на Донбассе продолжили временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская" до 15 ноября. Как отмечается, причиной такого решения стало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе и неспособность так называемой "власти" сдержать этот процесс.