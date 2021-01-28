Украина в плену непогоды: На каких дорогах запрещено или ограничено движение транспорта

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В Киевской области временно введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта

Вследствие ухудшения погодных условий в Украине ограничили или временно запретили движение транспорта на ряде дорог. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.

В то же время сейчас ограничено движение транспорта в Николаевской области на автодорогах Н-24 Благовещенское - Николаев, М-13 Кропивницкий - Платоново.

Также в Киевской области временно введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта на автодорогах.

На остальных автомобильных дорогах транспортное сообщение обеспечено.

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Напомним, сегодня, 28 января, в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -5 градусов. В частности, снег сегодня накроет западные и северные регионы, а также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.