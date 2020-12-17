Украина в ОБСЕ призвала привлечь к ответственности Россию из-за продажи "Массандры"

Украинская миссия в ОБСЕ подчеркнула, что данная продажа является юридически недействительной

"14 декабря российская оккупационная администрация во временно оккупированной Автономной Республике Крым незаконно продала фактически за бесценок украинский концерн "Массандра" дочернему предприятию Банка "Россия", контролируемого Юрием Ковальчуком. Присвоение Россией украинских предприятий, оставшихся на оккупированных частях Украины, является юридически недействительным. Россия должна быть привлечена к ответственности", - заявили в украинской миссии.

Кроме того, делегация Украины в очередной раз призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма и милитаризацию Азово-Черноморского региона.

Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Позже МИД Украины выразил решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.

Несмотря на это, 14 декабря стало известно, что Крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) структурам банка "Россия", который в декабре 2017 года приобрел завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке.