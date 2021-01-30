Украина в феврале получит более 100 тысяч вакцин от Pfizer, – Ляшко

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Препарат будет получен в рамках программы COVAX

В Украину в феврале поступит 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко Фейсбук.

Отмечается, что препарат, который будет получен по программе COVAX, сразу будет распределен для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь больным коронавирусом.

Всего в COVAX для первой волны поставок отобрали 18 стран из 72, в которые включили и Украину. "Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", – написал Ляшко.

Кроме того, главный санврач заявил, что в течение первого полугодия, начиная с февраля, в рамках механизма COVAX страна сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

По словам чиновника, инициатива COVAX в целом планирует обеспечить для населения не менее 2 миллиардов доз вакцины до конца года. "На начало 2021 года уже подписаны контракты на 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 150 миллионов доз AstraZeneca/Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года", – высказался Ляшко.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Тогда чиновник не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.