Украина установила новый коронавирусный антирекорд: За сутки зафиксировано 1 197 случаев

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В течение последних суток 23 человека умерли

По состоянию на утро 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 673 лиц, выздоровело - 38 154.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2698 (+38)

Волынская область — 3735 (+41)

Днепропетровская область — 1394 (+30)

Донецкая область — 865 (+4)

Житомирская область — 1807 (+43)

Закарпатская область — 5078 (+70)

Запорожская область — 779 (+12)

Ивано-Франковская область — 4446 (+104)

Кировоградская область — 703 (+5)

г. Киев — 8131 (+199)

Киевская область — 3672 (+43)

Львовская область — 9397 (+131)

Луганская область — 122 (0)

Николаевская область — 578 (+15)

Одесская область — 3150 (+46)

Полтавская область — 431 (+17)

Ровенская область — 5942 (+105)

Сумская область — 484 (+17)

Тернопольская область — 2922 (+70)

Харьковская область — 3626 (+70)

Херсонская область — 224 (0)

Хмельницкая область — 1109 (+23)

Черновицкая область — 5812 (+61)

Черкасская область — 919 (+9)

Черниговская область — 789 (+44)

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Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь является главным распространителем коронавируса. Так, в Нидерландах обнаружили, что среди людей младшего возраста вирус распространяется быстрее, чем среди старших.