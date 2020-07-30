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Украина установила новый коронавирусный антирекорд: За сутки зафиксировано 1 197 случаев

Фото с открытых источников

В течение последних суток 23 человека умерли

По состоянию на утро 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 673 лиц, выздоровело - 38 154.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2698 (+38)
  • Волынская область — 3735 (+41)
  • Днепропетровская область — 1394 (+30)
  • Донецкая область — 865 (+4)
  • Житомирская область — 1807 (+43)
  • Закарпатская область — 5078 (+70)
  • Запорожская область — 779 (+12)
  • Ивано-Франковская область — 4446 (+104)
  • Кировоградская область — 703 (+5)
  • г. Киев — 8131 (+199)
  • Киевская область — 3672 (+43)
  • Львовская область — 9397 (+131)
  • Луганская область — 122 (0)
  • Николаевская область — 578 (+15)
  • Одесская область — 3150 (+46)
  • Полтавская область — 431 (+17)
  • Ровенская область — 5942 (+105)
  • Сумская область — 484 (+17)
  • Тернопольская область — 2922 (+70)
  • Харьковская область — 3626 (+70)
  • Херсонская область — 224 (0)
  • Хмельницкая область — 1109 (+23)
  • Черновицкая область — 5812 (+61)
  • Черкасская область — 919 (+9)
  • Черниговская область — 789 (+44)

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Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь является главным распространителем коронавируса. Так, в Нидерландах обнаружили, что среди людей младшего возраста вирус распространяется быстрее, чем среди старших.

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