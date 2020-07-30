Украина установила новый коронавирусный антирекорд: За сутки зафиксировано 1 197 случаев
В течение последних суток 23 человека умерли
По состоянию на утро 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток были подтверждены 1 197 новых случаев, 23 человека умерли, 760 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 673 лиц, выздоровело - 38 154.
Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2698 (+38)
- Волынская область — 3735 (+41)
- Днепропетровская область — 1394 (+30)
- Донецкая область — 865 (+4)
- Житомирская область — 1807 (+43)
- Закарпатская область — 5078 (+70)
- Запорожская область — 779 (+12)
- Ивано-Франковская область — 4446 (+104)
- Кировоградская область — 703 (+5)
- г. Киев — 8131 (+199)
- Киевская область — 3672 (+43)
- Львовская область — 9397 (+131)
- Луганская область — 122 (0)
- Николаевская область — 578 (+15)
- Одесская область — 3150 (+46)
- Полтавская область — 431 (+17)
- Ровенская область — 5942 (+105)
- Сумская область — 484 (+17)
- Тернопольская область — 2922 (+70)
- Харьковская область — 3626 (+70)
- Херсонская область — 224 (0)
- Хмельницкая область — 1109 (+23)
- Черновицкая область — 5812 (+61)
- Черкасская область — 919 (+9)
- Черниговская область — 789 (+44)
Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь является главным распространителем коронавируса. Так, в Нидерландах обнаружили, что среди людей младшего возраста вирус распространяется быстрее, чем среди старших.